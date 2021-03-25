Рига, , 11:24 — REGNUM При заполнении годовой декларации за 2021 год государственное должностное лицо должно указать все полученные за отчетный период доходы, в том числе и полученное в нынешнем году единовременное детское пособие в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на комментарий Службы госдоходов Латвии (VID). В отношении других родителей, не занимающих государственные должности, такое требование не действует, подчеркнули налоговики.

В качестве единовременной поддержки семей с детьми на время эпидемии коронавируса правительство страны выделило таким семьям по 500 евро.