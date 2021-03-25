Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10 и 11 неделями количество новых случаев заражения коронавируса увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Согласно оценкам региональных властей, в настоящее время «нет никаких сомнений» в том, что третья волна достигла Вестерноррланда.

«Мы ожидаем продолжения роста уровня распространения коронавирусной инфекции в ближайшем будущем с предполагаемым пиком во второй половине апреля», — отметил главный инфекционист региона Ханс Боман.