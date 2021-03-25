Пензенский район, Пензенская область, , 12:08 — REGNUM Средства массовой информации сообщают, что задержан глава Пензенского района Сергей Козин.

Задержание чиновника, предположительно, произошло 24 марта около 19:00 в служебном автомобиле, сообщает «РИА Новости».

»Козина взяли на автозаправочной станции по улице Окружной при поддержке спецназа. В момент задержания он находился в служебной машине», — сообщил источник в силовых структурах. Предполагаемой причиной задержания называют взятку. Пока неизвестно, был ли он задержан с поличным.

В администрации Пензенского района корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что утром 25 марта Сергей Козин на работу не вышел. «В настоящий момент Сергея Анатольевича нет на рабочем месте, мы не располагаем информацией о его местонахождении», — уточнили в ведомстве. Сотовый телефон чиновника недоступен.

ИА REGNUM ранее сообщало, 23 марта Путин отправил в отставку главу Пензенской области Ивана Белозерцева. В его квартире при обыске было найдено 500 млн рублей. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток: по версии следствия, в период с января по октябрь 2020 г. он получил 31 млн рублей. Пензенскую область он возглавлял с 2015 г.

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