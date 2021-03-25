Майами, США, 25 марта 2021, 11:23 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи в первом круге турнира в Майами. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Самсонова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс.