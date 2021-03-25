Таллин, , 11:23 — REGNUM Более 75% эстонцев, постоянно проживающих за рубежом, стремятся внести свой вклад в развитие исторической родины и не рвут с нею связей. Об этом сообщил портал estonianworld.com со ссылкой на данные опроса, проведённого министерством иностранных дел Эстонии.

«Результаты опроса подтвердили, что диаспора хотела бы иметь прочные связи с эстонским государством и хотела бы помочь поднять наш авторитет и поддержать наши внешнеполитические цели», — отметили в министерстве.

Также подчеркивается, что зарубежные эстонцы видят в современной Эстонии открытую, толерантную страну, стремящуюся к развитию. Свою связь с исторической родиной они видят в сохранении родного языка и культуры.

В опросе приняли участие около 2000 зарубежных эстонцев из более чем 70 стран мира. Наиболее активные респонденты были в возрасте 26−45 лет. Большинство участников опроса покинули Эстонию более 10 лет назад.