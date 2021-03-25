Ереван, , 11:28 — REGNUM Члены Национального собрания (парламент — ред.) Армении во время заседания одобрили единогласно во втором и окончательном чтении законопроект, согласно которому за государственную измену и шпионаж в стране вводится наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Заседания парламента 25 марта транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

«За принятие законопроекта проголосовали 112 депутатов, против и воздержавшихся нет», — сказал спикер Национального собрания республики Арарат Мирзоян.

При этом, согласно новому законопроекту, который был инициирован оппозиционной фракцией «Процветающая Армения», за госизмену в Армении может грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, а за шпионаж — срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта депутаты Национального собрания Армении отменили режим военного положения, который был введен в республике в конце сентября 2020 года из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе.