Стокгольм, , 18:52 — REGNUM Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

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По данным журналистов, цифра означает, что сейчас в Швеции самый высокий уровень заражения коронавирусом в Западной Европе, и что только в четырех европейских странах на душу населения больше новых подтвержденных случаев, чем в Швеции, если исключить такие небольшие страны, как Черногория и Мальта.

Последние данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний показывают в среднем 283 случаев заражения на 100 000 жителей за четырнадцатидневный период среди европейских стран, что вдвое меньше, чем в Швеции.

В отношении смертей от COVID-19 развитие эпидемиологической ситуации в Швеции не является драматическим. Напротив, в начале марта в Швеции было 32 случая смерти на миллион жителей за четырнадцатидневный период. Тогда в среднем по Европе тот же показатель составлял 51 смертельный случай, пишет газета SvD.

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