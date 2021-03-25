Москва, , 11:22 — REGNUM Сегодня, 25 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Национального музея Калмыкии им. Пальмова со 100-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что экспозиция поистине уникальна. Экспонаты рассказывают об истории замечательного края, о древних самобытных обычаях калмыцкого народа.

«Коллектив уделяет неустанное внимание пополнению собраний музея, чтобы он был интересен представителям разных возрастов и поколений», — отметил Путин и пожелал успехов в развитии музея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на реставрацию объектов Калмыкии будут выделены средства из федерального бюджета.

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