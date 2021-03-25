Стокгольм, , 11:36 — REGNUM Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продляться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернуться за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

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»Радостная новость как для студентов, так и для меня», — отметила министр образования Экстрём, одновременно подчеркивая, что это не означает, что опасность, связанная с коронавирусом, миновала.

«Данное сообщение следует рассматривать в свете того, что школа имеет решающее значение для будущего студентов. Скоро завершается весенний семестр. Школа — приоритетное, социально значимое направление», — заявила министр.

Экстрём добавила, что в связи с региональными различиями в эпидемиологической обстановке отдельные муниципалитеты и школы могут частично или полностью переходить на дистанционный формат обучения.