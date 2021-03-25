Душанбе, , 11:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло на востоке Таджикистана, недалеко от границы с Китаем. Об этом сообщили в республиканском центре сейсмологического мониторинга МЧС Узбекистана.

Подземные толчки зафиксированы в 7 часов 10 минут (5:10 мск) примерно в 30 км к северо-западу от поселка Мургаб в Таджикистане. Глубина залегания землетрясения — 23 километра. О жертвах и нарушениях не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в 35 км к западу от горного поселка Муграб в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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