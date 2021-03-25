Таллин, , 11:19 — REGNUM С 22 марта 32 призывника проходят четырехнедельный базовый военно-морской курс для дальнейшей службы на военных кораблях. Об этом сообщила пресс-служба министерства Главного штаба Сил обороны Эстонии, отметив, что курсы проводятся в Минной гавани Таллина.

Капитан-лейтенант Мати Терве, исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Эстонии, пожелал успехов призывникам: «Плыть на борту военного корабля Эстонской Республики — это гордое чувство!»

Целью базового курса моряка является ознакомление военно-морских срочников и новых военнослужащих с основными морскими и военно-морскими знаниями и навыками. В течение четырех недель военные получат практический опыт действий в кризисных ситуациях, таких как пожар, утечки горючего материала или срочная эвакуация с борта корабля.

Подобные курсы проводятся два раза в год. Прошедшие обучение начнут службу на кораблях по специальностям связиста, минера, повара или электромеханика.

Военно-морские силы Эстонии насчитывают три тральщика-миноискателя и два корабля управления.