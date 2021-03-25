Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В Свердловской области 27 марта 2021 года отключат подсветку 21 крупного сооружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

В рамках экологической акции «Час Земли» с 20:30 до 21:30 (время местное) отключат иллюминацию н зданиях мэрии и правительства региона, стадиона «Екатеринбург-Арена», улицах Ленина и Свердлова и не только. В Каменске-Уральском отключат подсветку у зданий железнодорожного вокзала, городского «Водоканала», спортивных и иных объектов.

В Нижнем Тагиле простоит в темноте Драматический театр, также отключится архитектурная подсветка жилых домов на проспектах Ленина и Строителей и деревьев в Театральном сквере и на центральной площади у памятника Е.А. и М.Е. Черепановым. В Первоуральске «приглушат» медиа-фасад Инновационного культурного центра, а также подсветку исторического комплекса «Европа-Азия» и здания городской администрации

Как сообщало ИА REGNUM, в акции «Час Земли» принимают участие многие города России.

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