Воронеж, , 11:18 — REGNUM Работы по реконструкции воронежского парка «Орлёнок», закрытого для посетителей с лета 2019 года, планируется завершить к началу лета. Об этом говорилось на рабочем совещании в мэрии 24 марта, сообщила пресс-служба администрации города.

На совещании обсуждался вопрос установки памятника писателю Гавриилу Троепольскому. Для неё уже определено место — в парке «Орлёнок» со стороны входа с улицы Феоктистова. Глава города поручил заранее запланировать подсветку памятника и все необходимое.

«К началу лета планируем завершение работ в Орленке. При этом мне совершенно не хотелось бы, чтобы через 2−3 месяца мы туда снова зашли со строительными работами», — сказал мэр Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа закрыт для посещений с июня 2019 года. Первоначально сроком открытия обновлённого парка назывался сентябрь 2020 года, однако весной прошлого года работы приостанавливались из-за финансовых трудностей у подрядной организации. Новый подрядчик работы продолжил, но к новому сроку, к 1 ноября 2020 года, также парк не открылся. В ноябре прошлого года власти сообщили о выполнении основного объёма работ, но открытие отложили до весны 2021 года.