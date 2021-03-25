Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM Обыски у министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова, а также одного из его помощников состоялись в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено на руководителя юридического лица, сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на МВД по региону.

Как отмечается, в результате были похищены бюджетные средства в особо крупном размере, выделенные на развитие системы дошкольного образования.

«Установлено, что при совершении преступления виновные лица предоставили в министерство образования Бурятии документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств», — отметили в министерстве.

Правоохранители с обысками пришли в министерство образования Бурятии, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Проведение оперативно-следственных продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обысках по домашним адресам министра и его помощника сообщили местные телеграм-каналы.

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