Таллин, , 11:16 — REGNUM Крупнейшее за последние годы генетическое исследование психического здоровья и благополучия проходит в Эстонии. Об этом сообщили в Тартуском университете, отметив, что генные доноры-добровольцы могут участвовать в проекте до 18 апреля.

Почти половина людей испытывает в течение своей жизни проблемы с психическим здоровьем, но до сих пор точные причины этого неизвестны. Научное исследование Эстонского генного фонда Тартуского университета поможет внести ясность в этот вопрос. Результаты исследования также послужат основой для разработки решений персонализированной медицины в области психического здоровья.

«Анализ как можно большего количества разнообразной информации позволит нам лучше понять, почему в психическом здоровье людей существует так много различий», — сказала адъюнкт-профессор нейропсихиатрической генетики генного фонда Келли Лехто.

Для участия в исследовании приглашены 200 тысяч генных доноров Эстонии. Им предлагается заполнить онлайн-анкету для участия в исследовании.