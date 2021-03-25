Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Ленинградской области с 1 апреля родители первоклассников смогут лично прийти в МФЦ и подать документы на зачисления их детей в школу, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

С соответствующим обращением к губернатора Ленобласти Александру Дрозденко обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Отметим, в настоящий момент в регионе сохраняется ограничение на очное посещение МФЦ по этому вопросу из-за пандемии коронавируса.

«Просим разрешить во всех районах Ленинградской области, несмотря на пандемию, МФЦ региона принимать родителей будущих первоклассников для записи в первый класс», — отметил Емельянов

Таким образом с 1 апреля у родителей Ленобласти будет возможность записать ребенка в школу тремя способами: лично через МФЦ, через сайт Госуслуг и в самом общеобразовательном учреждении.

Александр Дрозденко поддержал предложение, но указал: «Соблюдение масочного режима в общественных помещениях должно быть нормой. И здесь надо требовать строгого соблюдения этой нормы». А также поручил возобновить выездные проверки по районам региона за соблюдением мер безопасности.