Рига, , 11:12 — REGNUM Государственная программа Латвии «Средства на непредвиденные случаи» получит в 2021 году дополнительно 500 млн евро, общий объем достигнет 1,3 млрд евро.

Об этом сообщил tvnet. lv со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

Аргументируя решение об увеличении финансирования программы, министерство финансов Латвии заявило, что по состоянию на 19 марта из предусмотренных по программе 826 млн евро осталось 324 млн евро, а с учетом уже одобренного правительством перераспределения средств в программе возникнет дефицит в размере 220 млн евро.

Это уже не первое решение о дополнительном изъятии средств из госбюджета на непредвиденные расходы в нынешнем году.

Всего в бюджете 2021 года на непредвиденные расходы было запланировано 26,7 млн евро. В январе министерство финансов подало на рассмотрение в правительство предложение увеличить эту сумму на 300 млн евро, а в феврале правительство одобрило предложение о выделении программе еще 500 млн евро.