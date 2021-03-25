Москва, , 11:12 — REGNUM Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил 25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации», — заявил Мишустин в приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Премьер-министр подчеркнул, что в России «прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 марта в России исследования выявили 8861 случай заражения коронавирусом. За сутки в стране выздоровели от ковида 10 355 человек, умер 401 пациент.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 483 471 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 96 219 человек.