Барнаул, 25 марта 2021, 11:12 — REGNUM Разработанный Роскомнадзором проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях и мессенджерах, является предметом для содержательной и спокойной дискуссии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв. Он также напомнил, что инициатива верификации не нова, да и вообще тема доступа по паспорту ничего нового в себе не несёт:
Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор.
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