Барнаул, 25 марта, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Разработанный Роскомнадзором проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях и мессенджерах, является предметом для содержательной и спокойной дискуссии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв. Он также напомнил, что инициатива верификации не нова, да и вообще тема доступа по паспорту ничего нового в себе не несёт:

Иван Шилов ИА REGNUM Контроль

«Желание государства контролировать сеть тоже понятно. Здесь есть две точки, кто-то выступит категорически против, заявив, что нас пытаются контролировать. И есть вторая — доступ по паспорту действительно должен помочь снизить количество негатива, буллинга и преступлений. Потому что когда ты будешь знать, что ты оставишь следы, то подумаешь лишний раз, оскорбляя кого-нибудь. Поэтому это тема для хорошей, содержательной и спокойной дискуссии».

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор.

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