Донецк, , 11:14 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 24 марта проведено 499 исследований, из них выявлено 123 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 39 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 28 318. Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2205.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.