Москва, , 11:13 — REGNUM Выпускные вечера для школьников в 2021 году могут разрешить проводить в очном формате. Об этом 25 марта заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы очень надеемся, что выпускные вечера состоятся традиционно очно. Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации», — сказал министр.

Также он уточнил, что в настоящее время на дистанционном формате «остаются единицы», и подавляющее большинство школ ведет все занятия в очном формате.