Москва, 25 марта, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В феврале 2021 года в Москве заключили 11 258 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе управления Росреестра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Показатель на 48% превысил результаты января 2021 года, когда оформили 7583 соглашения, и на 40% — февраля 2020 года, когда заключили 8061 ДДУ. При этом спрос уверенно рос и на жильё, и на нежилую недвижимость.

Глава столичного управления Игорь Майданов объясняет высокий спрос продолжающимся интересом к льготной ипотеке, а также прогнозами о повышении ЦБ РФ ключевой ставки.

«Как мы и предполагали, заявленное рядом экспертов возможное повышение Центробанком ключевой ставки и дальнейшее ожидание в связи с этим действий кредитных организаций и застройщиков оживляет интерес москвичей к приобретению недвижимости», — приводит пресс-служба слова Майданова.