Москва, , 11:27 — REGNUM Более половины преступлений в России — 53,9% — совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода. Такие данные за 2020 год опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Более 55% преступников-мужчин имеют начальное, основное общее или полное общее образование, и только менее 10% — высшее образование. Постоянного источника дохода не имели 69% преступников.

Женщинам, совершившим преступление, также чаще всего от 30 до 49 лет (58,7%). Среди преступниц более 50% имеют начальное, основное общее или полное общее образование, менее 15% — высшее. Постоянного дохода не имеют 67,8%.

Самые редкие категории преступников — это подростки и люди старше 50 лет. Также это работники органов государственной власти, предприниматели и студенты.

Иностранцев-преступников мужского пола только 3,7%, женского — менее 2,1%.

По данным МВД, в 2020 году в России зарегистрировано немногим более 2 млн преступлений. Это на 1% больше, чем в 2019 году.

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