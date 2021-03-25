Москва, , 11:08 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом на открытом воздухе. Об этом 25 марта сообщает ТАСС.

Поединок в супертяжёлом весе пройдёт 27 марта на открытой арене в Гибралтаре. Отмечается, что температура воздуха вечером там составляет около +15 градусов по Цельсию.

Напомним, 23 августа 2020 года прошёл первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Тогда российский боксёр нокаутировал своего соперника.

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