Ставрополь, , 11:08 — REGNUM В Ставропольском крае установлен факт мошенничества при поставке медицинского оборудования в медорганизации. В нем уличены двое предпринимателей, которые в период с декабря 2018 по июнь 2019 года незаконно обогатились на 9 млн рублей. Этот факт был раскрыт сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, сообщили 25 марта в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, двое бизнесменов создали мошенническую схему, по которой искусственно представляли видимость конкурентной борьбы при поставке оборудования. Согласно плану злоумышленников, они значительно завышали данные о стоимости услуг по аренде медоборудования. В результате этого медучржедения вынуждены были брать в аренду рентгенодиагностические аппараты по цене в два раза превышающей рыночную.

Таким образом было заключено два контракта на 19 млн рублей. Из которых 9 млн рублей незаконно положили себе в карман подозреваемые в мошенничестве. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.