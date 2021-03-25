Оттава, , 11:08 — REGNUM Президента России Владимира Путина не сильно волнует, что о нём думают западные страны. Такое мнение в интервью на радио SiriusXM высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя резкие заявления президента США Джозефа Байдена в отношении российского лидера.

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Глава канадского правительства признался, что не зашёл бы так далеко, как глава Белого дома, назвав Путина «убийцей», передаёт телеканал France24. Трюдо подчеркнул, что он «не обладает информацией, чтобы сделать это утверждение».

«Я определенно знаю, что он не из тех, кто поддерживает отношения или дружит с Канадой», — уверен Трюдо, добавив, что Канада должна очень широко и ясно смотреть на свой подход к отношениям с Россией.

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Канадский премьер-министр сказал, что за время пятилетней работы в должности премьер-министра он несколько раз встречался и беседовал с президентом РФ на международных форумах, и у него сложилось впечатление, что Путин «будет смотреть на вас и говорить в любой момент всё, что ему удобно».

«Его не особенно интересует, что думает о нём западный мир или Канада», — уверен Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в интервью ABC News президент США Джозеф Байден в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире 19 марта или 22 марта. Однако пока Байден так и не ответил согласием на инициативу российского лидера.