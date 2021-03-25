Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюменской области приступили к строительству газопровода в посёлке Новикова Исетского района. Свои дома к сетям газоснабжения смогут более 100 семей, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Север».

Работы ведутся в рамках программы газификации Тюменской области. Газовые сети строятся до границ земельного участка. Владельцам домов остаётся лишь провести внутренние работы и приобрести газовое оборудование.

В 2021 году в рамках региональной программы планируется построить 220 км газовых сетей. Более 6300 семей получат возможность газифицировать свои дома, отметил директор по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Север» Андрей Иванов.