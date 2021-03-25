Москва, , 11:11 — REGNUM В 2021 году Единый государственной экзамен (ЕГЭ) в России будет проведен в июне. Об этом 25 марта заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Принято решение что в 2021 году ЕГЭ пройдет для тех школьников, которые поступают в вузы», — напомнил он.

Для остальных учащихся будут организованы экзамены в школе по русскому языку и математике. При этом сам ЕГЭ пройдёт в июне, а не июле, как это было в 2020 году.

«В 2020 году экзамены проводили в июле, но в 2021 году эпидемиологическая ситуация позволяет провести экзамены в июне», — заявил Кравцов.

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