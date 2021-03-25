Москва, , 11:08 — REGNUM Свои поздравления по поводу Дня независимости Греции направил греческому президенту Катерине Сакелларопулу и премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису президент России Владимир Путин. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Кремля.

«В поздравительных телеграммах Владимир Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российский лидер заявил в своих посланиях, что он уверен в том, что проведение Года истории Россия — Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет содействовать укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с главами других делегаций, которые присутствуют на праздновании 200-летия греческой национально-освободительной революции, возложили венки к памятнику Неизвестному Солдату на площади Синтагма (Конституции) в центре Афин.