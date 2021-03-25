Джакарта, , 11:07 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно планирует к 2024 году построить 244 туристических поселка по всей стране, сообщает Kompas.

По словам министра, 67 туристических деревень планируется построить в 2021 году, 63 — в 2022 году, 59 — в 2023 году и 55 — в 2024 году», — заявил Сандиага Уно.

Министерство туризма и креативной экономики также будет помогать туристическим деревням в составлении планов развития, начиная с развития человеческих ресурсов и оказания помощи учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство построит новый порт в городе Амбон провинции Малуку.

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