Москва, , 11:05 — REGNUM Центральный банк России выступил с предложением изменить Уголовный кодекс РФ для наказания так называемых телефонных мошенников, обманывающих клиентов банков, передают РИА Новости.

Сейчас такие преступления квалифицируются по разным статьям УК РФ, что затрудняет доведение дела до суда. Предлагается внести дополнения, чтобы преступления подпадали под ч. 6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы.

Отмечается, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом число мошенничеств в банковской сфере выросло почти в два раза — на 88%. В 84% случаев злоумышленники связывались с потенциальными жертвами по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, новую схему обмана жителей России изобрели телефонные мошенники.

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