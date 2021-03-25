Сеул, , 12:30 — REGNUM Общий объём контрактов, полученных строительными компаниями в Южной Корее в 2020 году, оценивается в 261,4 трлн вон (~$230,7 млрд), что на 13,5% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает EToday со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что это максимальный показатель в стране с 2014 года. На долю госкомпаний пришлось $57,9 млрд, а на частный сектор — $172,8 млрд.

Сумма сделок в столичном регионе составила $111 млрд, в остальных регионах — $119 млрд.

Около половины суммы контрактов приходится на 50 крупнейших строительных компаний. На строительство зданий, в том числе квартирных домов, пришлось 78% контрактов. Оставшиеся 22% связаны с объектами гражданской инфраструктуры.