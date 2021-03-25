25 марта 2021 | Время чтения 4 мин

На что тратило бюджетные деньги управление делами правительства Нижегородской области в 2020 году и в первом квартале 2021 года.

Анастасия Степанова, , 13:11 — REGNUM ИА REGNUM проанализировало траты управления делами правительства Нижегородской области в 2020 году и за прошедшие месяцы 2021 года. Среди заметных расходов прошлого года — бюджетные миллионы на лётную эксплуатацию и техническое обслуживание вертолёта Ми-8МТВ-1, принадлежащего этому ведомству на праве собственности. Во сколько же обходится бюджету персональный вертолёт губернатора Глеба Никитина?

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Контракты-2020: вертолёт, маски, Дом правительства

Если не брать в расчет договоры на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в составе Нижегородского кремля, то среди примечательных контрактов управления делами правительства Нижегородской области 2020 года стоит отметить тот, что был подписан с АО «Русские вертолётные системы» 31 декабря 2020 года. Его стоимость — 46 917 164,16 рубля. За эту сумму исполнитель должен в течение 2021 года выполнять подготовку, лётную эксплуатацию и техобслуживание вертолёта Ми-8МТВ-1 заводской номер 96 638, регистрационный номер RA-25 531.

Закупка прошла у единственного поставщика, оплачивается средствами областного бюджета. Уточняется, что вертолёт принадлежит заказчику на праве собственности, а заказчиком указано управление делами правительства Нижегородской области.

В отделении медицинской реабилитации Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко Government-nnov.ru

Отмечается, что ежемесячная постоянная стоимость услуг и работ по лётной эксплуатации составляет 2 319 900 рублей, в которую также входит 736 тыс. рублей оплаты труда персонала. Себестоимость производственных расходов на лётный час в приложении к контракту оценили в 107,4 тыс. рублей.

Помимо этого, в июне 2020 года управление подписало контракт на 110 492 672,76 рубля на поставку крупной партии медицинских масок, перчаток, защитных халатов, термометров, дезинфицирующих средств. Продукция была закуплена у госпредприятия «Нижегородская областная фармация». Маски закупались российских производителей, а перчатки в основном австрийские, китайские, немецкие и производства Малайзии.

Среди крупных контрактов управления и тот, что был подписан в конце декабря 2020 года. Исполнитель по нему — ООО «Актюбинск» — должен выполнить работы по монтажу архитектурных изделий, декор фасадов самого известного офисного долгостроя — Дома правительства Нижегородской области. Стоимость контракта — 72 318 841,5 рубля.

Дом правительства Нижегородской области Government-nnov.ru

О дорогостоящем проекте нижегородских властей ИА REGNUM подробно рассказывало в материале «От Шанцева до Никитина: кремлевский долгострой дорожает на глазах? ».

Это был не единственный тендер на работы, связанные с Домом правительства. В марте 2021 года был выбран подрядчик на осуществление строительного контроля по первой очереди первого блока, куда входит монтаж архитектурных изделий и декор фасадов (первый этап). Стартовав с 600 тыс. рублей, контракт подешевел в десять раз — до 57 тыс. рублей. Его планируют подписать с ИП Евгений Замыслов из Томской области. Любопытно, что данный предприниматель оформил свой статус только 1 апреля 2020 года. Возникает вопрос: он планирует работать себе в убыток или же начальная цена была настолько завышена?

Тендеры 2021 года

Завтра, 26 марта 2021 года, управделами правительства Глеба Никитина определится с поставщиком услуги по проведению ежегодной диспансеризации и дополнительного обследования и лечения государственных гражданских служащих Нижегородской области в 2021 году. Начальная цена этого лота составляет 13 742 400 рублей. В 2020 году услугу за 13 055 280 рублей оказывала Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко, подведомственная минздраву региона. Ориентировочная численность госслужащих в рамках данной услуги была 3,2 тыс. человек.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

Также в марте 2021 года 1 млн рублей из бюджета был распределён на оплату услуг АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за пребывание делегаций и высокопоставленных визитёров в вип-зале аэропорта. При этом в контракте фигурировали также официальные лица заказчика, указанные в заявке. По договору предполагается предоставление неких вип-карт: «Статус» — на неограниченное количество посещений в течение 12 месяцев, «Платиновая» — на не более 60 посещений, «Золотая» — не более 30 посещений, «Жемчужная» — до 15 посещений, возможно использование на группу, и «Семейная» — до 15 посещений вип-зала, при которых до пяти детей в возрасте до 12 лет обслуживаются бесплатно. Источник оплаты — областной бюджет.

Но, минуточку, при чём тут дети до 12 лет? И о чьих детях идёт речь в контракте?