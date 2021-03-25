Барнаул, , 11:02 — REGNUM Уровень безработицы в Алтайском крае по отношению к гражданам в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составил 6,3% (в соответствующем периоде 2019 года — 5,3%). Такие данные приводит региональное управление государственной статистики.

Более половины от общего числа безработных (43,3 тыс. человек) находятся в возрасте от 20 до 44 лет. Также известно, что в Алтайском крае заняты экономической деятельностью 1016,1 тыс. человек, а средний возраст безработного в крае составляет 39,1 года.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составил 53,1% (в соответствующем периоде 2019 года — 57,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам рейтинга ноября 2019 — января 2020 года, Алтайский край, где доля сельского населения составляет почти 50%, оказался на 58 из 85 возможных мест по уровню безработицы. На на 100 открытых вакансий приходился 371 безработный.

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