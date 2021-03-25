Ярославль, , 11:02 — REGNUM Главе ярославского офиса банка ВТБ Илье Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

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В Кировский районный суд поступило ходатайство следователя СО УФСБ России по Ярославской области об избрании в отношении Ильи Гофтмана меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM Гофтман был задержан 23 марта, подробности пока неизвестны.

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