Вашингтон, 25 марта 2021, 11:07 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс в своём Instagram-аккаунте 25 марта опубликовала фотографию красного холодильника. Фанаты подозревают, что таким образом она пытается подать знак о помощи.
Спирс опубликовала фото холодильника, коротко подписав «Красный» с несколькими эмодзи этого цвета. Поклонники не понимают, что значит эта «головоломка».
»НО ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ!!!» — недоумевает пользователь brandybop.
«SOS???» — уточняет lena555.777.
«Это предупреждение? Ты в порядке?» — спрашивает певицу jas.c_.
«Для чего нужен красный код? Чрезвычайная ситуация??» — предположила mama.vass.
Ранее стало известно, что суд оклонил просьбу Бритни Спирс на получение права распоряжаться собственным имуществом самостоятельно. Певица продолжает находиться под опекой собственного отца Джеймса Спирса.
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