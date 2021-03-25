Душанбе, , 11:01 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года объем производства мяса крупного и мелкого рогатого скота в Таджикистане составил 21,5 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства.

За отчетный период поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,3%, до 2,3 млн голов. Производство мяса курицы увеличилось на 23,9%, до 5 тыс. тонн.

По данным агентства, стоимость одного килограмма мяса на рынках Душанбе составляет 58−60 сомони (387−400 рублей). Продавцы объясняют рост цент подорожанием живого скота на скотоводческих рынках.

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