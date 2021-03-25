Новосибирск, , 10:59 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги. Они обвиняются в гибели троих детей — ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трём лицам»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в региональном управлении СКР, обвиняемые приехали в Новосибирск из Красноярского края на заработки. Вместе с тремя малолетними детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения они поселились в непригодном для постоянного проживания деревянном строении. 15 октября 2020 года женщина затопила печь, не зафиксировала её дверку, и направилась к мужу в строящийся дом, оставив детей без присмотрах. Во время их отсутствия произошел пожар. После тушения в деревянном строении были обнаружены тела троих детей.

«При этом, обвиняемые, увидев пожар, и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.