Афины , , 11:01 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с главами других делегаций, которые присутствуют на праздновании 200-летия греческой национально-освободительной революции, возложил венки к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма (Конституции) в центре Афин. Кадры с церемонии возложения транслируют 25 марта греческие телеканалы.

Также на данной церемонии присутствовала президент Греции Катерина Сакелларопулу, а среди гостей из-за рубежа — президент Кипра Никос Анастасиадис, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, а также принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла.

При этом по окончании церемонии возложения венков были исполнены национальные гимны и проведен смотр роты почетного караула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин пообщался в Афинах, куда он прибыл на празднование 200-летия начала греческой революции, с принцем Уэльским Чарльзом.