Омск, , 10:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявлен у 43 262 человек.

Выздоровели 34 935 омичей. За последние сутки список выздоровевших в регионе пополнился 206 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Омской области выявили 109 носителей коронавируса, выздоровели 202 человека.

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