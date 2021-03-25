Казань, , 10:59 — REGNUM Казанский волейбольный клуб «Зенит» проиграл польскому клубу «Закса» в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов.

В первом матче на своей площадке «Зенит» уступил со счётом 2:3. В ответной игре на выезде казанский клуб победил со счётом 3:2.

В связи с ничейным результатом по итогам двух матчей был проведен золотой сет, в котором победу одержали польские волейболисты — 15:13.

Таким образом, «Зенит» не смог выйти в финал Лиги чемпионов. Казанский клуб является шестикратным победителем этого турнира (2008, 2012, 2015−2018).