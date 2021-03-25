Тбилиси, , 10:59 — REGNUM В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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Сообщается, что в Тбилиси самолетом доставили 29 250 доз вакцины. Препарат из США, наряду с вакциной AstraZeneca, с 25 марта будет доступен для медицинских работников и лиц старше 65 лет.

Для хранения вакцины Pfizer необходимо обеспечить температуру до — 80 °C, поэтому данное средство будут применять только в шести клинках, где возможно создать подобные условия.

В Грузию вакцину Pfizer должны были поставить в феврале, но производитель сорвал поставку.

Напомним, в Грузии вакцинация началась с 15 марта. По последним данным от Национального центра по контролю заболеваний, в стране привили 4048 человек. Врачи отмечают низкий интерес к вакцинации у населения.

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