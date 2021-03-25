Краснодар, , 10:55 — REGNUM Две новых особо охраняемых природных территории регионального значения создано в Краснодарском крае, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе администрации края. Охранный статус присвоен Болгарскому острову и Киргизским плавням, которые находятся в городской черте Краснодара, в целях защитить эти территории от застройки.

«По двум объектам специалисты провели комплексное экологическое обследование. Установлено, что они имеют высокую значимость для сохранения массивов пойменных лесов реки Кубань, а также ландшафтного и биологического разнообразия региона. Статус ООПТ позволит обеспечить их сохранность», — прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.

Болгарский остров площадью 36,6 га и Киргизские плавни площадью 29,6 га расположены вблизи микрорайона Гидростроителей. После их присоединения, площадь территорий с охранным статусом в регионе увеличилось на 66,27 га и составила более 480 тыс. га. В регионе в настоящее время ведется работа о придании статуса ООПТ ещё 31 территории.