Москва, , 10:56 — REGNUM Численность иностранных граждан в Москве по итогам 2020 года сократилась более чем на 20%. Такие цифры приводятся на официальной странице столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в 2020 году в столице на миграционный учет было поставлено свыше 2,3 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. По сравнению с 2019 годом их количество снизилось почти в два раза — на 46,4%. В то же время из-за введённых ограничений на 25,4% увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.

Согласно приведенной оценке, в 2020 году в городе находилась в общей сложности 751 тысяча иностранных граждан, что на 20,2% меньше показателей предыдущего года. При этом большинство иностранцев прибыло в Москву с целью осуществления трудовой деятельности.

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