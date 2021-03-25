Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области 42,1 тыс. жителя прошли оба этапа вакцинации от коронавируса, сообщил на заседании правительства региона 25 марта председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чиновник уточнил, что на 25 марта в Ленобласти привито 62 991 человека, из них 42 111 человек прошли оба этапа вакцинации.

«У нас работают 78 прививочных пунктов и 22 передвижных. Сейчас мы готовы прививать больше четырех тысяч человек в сутки и будем наращивать этот показатель до десяти тысяч человек», — пояснил Вылегжанин.

При этом около 42 тыс. жителей находятся в листе ожидания на вакцинацию.

«Стоит понимать, что пандемия ещё никуда не ушла, она просто находится на стабильном уровне», — подытожил глава комздрава.

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