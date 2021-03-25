Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области 42,1 тыс. жителей прошли оба этапа вакцинации от коронавируса, сообщил на заседании правительства региона 25 марта председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник уточнил, что на 25 марта в Ленобласти привит 62 991 человек, из них 42 111 человек прошли оба этапа вакцинации.

«У нас работают 78 прививочных пунктов и 22 передвижных. Сейчас мы готовы прививать больше четырех тысяч человек в сутки и будем наращивать этот показатель до десяти тысяч человек», — пояснил Вылегжанин.

При этом около 42 тыс. жителей находятся в листе ожидания на вакцинацию.

«Стоит понимать, что пандемия ещё никуда не ушла, она просто находится на стабильном уровне», — подытожил глава комздрава.