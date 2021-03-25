Киев, , 10:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №109/2021 о введении санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в отношении 81 компании и 26 граждан. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

В частности, под санкциями оказались три французских депутата Европаламента: Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин и Оливье Филипп. Все они представляют крайне правую политическую группу «Идентичность и демократия».

Ограничения в отношении депутатов включают блокировку украинских активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, отказ в предоставлении и отмене виз и применение других запретов въезда на территорию Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот на Украине, уничтоживший законную власть в стране. Украинская сторона игнорирует итоги волеизъявления крымчан и продолжает считать Крым своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский утвердил стратегию по «деоккупации» Крыма. На внешнем уровне этим будет заниматься так называемая «крымская платформа», первый саммит которой запланирован на конец лета 2021 года.

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