Новосибирск, 25 марта 2021, 10:52 — REGNUM Новосибирский автовокзал запускает новый рейс Новосибирск — Красноярск. Первый автобус по маршруту отправится уже завтра, 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На сайте автовокзала указывается, что регулярность рейса: понедельник, пятница. В 09:15 автобус отправляется от автостанции «Ж/Д Вокзал», в 09:50 от автовокзала на Гусинобродском шоссе.
Купить билеты можно онлайн на официальном сайте автовокзала или в круглосуточных кассах автовокзала и автостанций.