Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Новосибирский автовокзал запускает новый рейс Новосибирск — Красноярск. Первый автобус по маршруту отправится уже завтра, 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сайте автовокзала указывается, что регулярность рейса: понедельник, пятница. В 09:15 автобус отправляется от автостанции «Ж/Д Вокзал», в 09:50 от автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Купить билеты можно онлайн на официальном сайте автовокзала или в круглосуточных кассах автовокзала и автостанций.