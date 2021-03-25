Ярославль, 25 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославле утром 25 марта сгорел ЛИАЗ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ярославкой области.

Управление МЧС по ЯО Сгоревший автобус

«В 05:53 25.03.2021 г. поступило сообщение о возгорании автобуса ЛИАЗ по адресу: г. Ярославль, Московский проспект у д.110», — рассказали в МЧС.

Возгорание началось в моторном отсеке. Судя по адресу, где произошёл пожар, автобус загорелся при попытке выехать с базы в рейс. ПАТП-1 находится в соседнем здании с номером 112.

В 06:33 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.